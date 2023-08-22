Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla attı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla attı
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Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bursa kara yolunda seyir halinde bulunan 16 AAG 493 plakalı otomobil sürücü Ali D., Taşçılar Köyü kavşağına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

BİLECİK'TE SEYİR HALİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kontrolden çıkan araç takla atarak orta refüje devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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