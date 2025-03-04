Manisa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Kazaya, bir tırın kırmızı ışıkta duran yolcu otobüsüne çarpması neden oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Manisa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Olay, Turgutlu-İzmir kara yolunun Erbiller Sanayi Sitesi Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. 59 yaşındaki Mustafa Bağcı'nın kullandığı 42 HP 891 plakalı tır, kırmızı ışıkta duran 42 AUE 966 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Tırın otobüse çarpmasıyla, otobüs hızla önündeki tanker ve otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle araçlar arasında sıkışmalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada tır sürücüsü Mustafa Bağcı ve otobüs şoförü Ali K. ile yedek şoför Hazım M. ve yolcular Abdullah D, Zeliha D, Hatice A, Kaan Buğra T. ve Ayşegül A. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Ancak, tır sürücüsü Mustafa Bağcı, hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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