Manyetik Alanların Arı Kovanlarına Etkisi Ortaya Koyuldu

Van'da önemli bir çalışmaya imza atıldı. Yüksek gerilim hattı ve baz istasyonlarına yakın olan kovanların durumu incelendi. Durum pek iç açıcı değil.

Manyetik Alanların Arı Kovanlarına Etkisi Ortaya Koyuldu

Yüksek gerilim hattı ve baz istasyonları bal verimini olumsuz etkiliyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, önemli bir çalışma koydu ortaya.

Üniversite yerleşkesindeki 400 metrekare araziye bırakılan 50 kovanda, arıların elektrik ve manyetik alanlardan etkilenip etkilenmediğine yönelik araştırma yapıldı.

Doktor Öğretim Üyesi Cengiz Erkan, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Manyetik alanların arıları ve verimi olumsuz etkiliyor. Kovanları terk eden arı sayısı da fazla.

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