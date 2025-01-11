Mardin'de feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari aracın yoldan çıkarak devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Mardin'de feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Dikmen Mahallesi Ceylanpınar yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 KDP 15 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak devrildi.

Kazanın yetkililere ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Şemse Karagöz (53), Selman Kılınç (40), D.K. (32), N.K. (20), G.K. (13) ve F.K. (13) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Şemse Karagöz ve Selman Kılınç müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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