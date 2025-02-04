Mardin’de gece yarısı yangın paniği! 1’i bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sabaha karşı bir apartmanda çıkan yangın mahallede büyük paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, evde bulunan 1’i bebek toplam 4 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle bina tahliye edilirken, dumandan etkilenen kişiler hastaneye kaldırıldı.

Olay, Barış Mahallesi Onur Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Gece saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sararken, apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, apartmanda mahsur kalan vatandaşlar da güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen Ezgi Y. (1), Asya Y. (34), Elifnaz Y. (6) ve Abdurrahim Y. (45), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.