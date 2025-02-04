Mardin’de gece yarısı yangın paniği! 1’i bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir apartman dairesinde sabaha karşı çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında dumandan etkilenen 1’i bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mardin’de gece yarısı yangın paniği! 1’i bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sabaha karşı bir apartmanda çıkan yangın mahallede büyük paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, evde bulunan 1’i bebek toplam 4 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle bina tahliye edilirken, dumandan etkilenen kişiler hastaneye kaldırıldı.

Olay, Barış Mahallesi Onur Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Gece saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sararken, apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, apartmanda mahsur kalan vatandaşlar da güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen Ezgi Y. (1), Asya Y. (34), Elifnaz Y. (6) ve Abdurrahim Y. (45), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İstanbul’da hava soğuyor: Kar yağışı kapıda mı?İstanbul’da hava soğuyor: Kar yağışı kapıda mı?Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

mardin yangın
Günün Manşetleri
5 milyar TL’lik vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi
Kronik hastalara reçete kolaylığı!
Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi
Gezi Parkı soruşturmasında yeni aşama
Yunan uzmanlar açıkladı: Fay dirildi, endişe verici!yu
Savunma Sanayisi Ocak ayında ihracatta rekor kırdı
Çiftlik Bank davasında karar
PKK'lı teröristler Silopi'de teslim oldu
Dolar tarihi zirveyi gördü
Bakanlar Kurulu’nda kritik gündem
Çok Okunanlar
Benzin ve motorine zam mı geldi? Benzin ve motorine zam mı geldi?
Resmi Gazete'de yeni atamalar! Resmi Gazete'de yeni atamalar!
5 milyar TL’lik vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi 5 milyar TL’lik vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi
Altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatlarında son durum!
Ankara’da korkutan yangın! Ankara’da korkutan yangın!