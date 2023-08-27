Mardin'de tır kazası: 1 ağır yaralı

Mardin'de iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Mardin'de tır kazası: 1 ağır yaralı
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Nusaybin-Tepeüstü kara yolunda meydana geldi. Tepeüstü köyü mevkiinde seyir halindeki tır önündeki tıra arkadan çarptı. Kazada tır şoförü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü hastanede tedavi altına alınırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MARDİN'DE İKİ TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Mardin'de tır kazası: 1 ağır yaralı - Resim : 1

Mardin'de tır kazası: 1 ağır yaralı - Resim : 2

Yorgun mermi vakası bitmiyor! Park halindeki otomobile yorgun mermi isabet ettiYorgun mermi vakası bitmiyor! Park halindeki otomobile yorgun mermi isabet ettiYurt
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