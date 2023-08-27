Mardin'de tır kazası: 1 ağır yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Nusaybin-Tepeüstü kara yolunda meydana geldi. Tepeüstü köyü mevkiinde seyir halindeki tır önündeki tıra arkadan çarptı. Kazada tır şoförü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü hastanede tedavi altına alınırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MARDİN'DE İKİ TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI