Mardin'de trafik kazası! 6 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Mardin'de trafik kazası! 6 kişi yaralandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Mardin-Şırnak kara yolunun Durakbaşı Mahallesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 16 SH 107 plakalı otomobil ile 47 ACT 082 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlardaki Mehmet Mahsum A. (53), Şerife A. (52), Öznur A. (23), Ahmet A. (2), Bedirhan K. (40) ve Serdar D. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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