Mardin'de üç katlı binada çıkan yangın faciaya dönüştü: 1 ölü, 12 yaralı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi tamamen sardı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangında yaralanan 13 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.