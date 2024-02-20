Mardin'in ilk kitap fuarı açıldı

Mardin'in ilk kitap fuarı açıldı. 10 gün sürecek etkinlikte 125 yayınevi ve 20'nin üzerinde yazar yer alacak.

Mardin'in ilk "Kitap Fuarı" kitapseverlere kapılarını açtı. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin metrekarelik alana açılan fuar yoğun ilgi gördü. Kitapseverler fuar alanına sığmadı.

Fuar sonrası Mardin Valiliği 50 bin kitabı kırsaldaki kütüphanelere bağışlayacak.

Fuar süresince Mardin Büyükşehir Belediyesi ise öğrencilere aldıkları kitaplarda yüzde 30 indirim sağlayacak.

28 Şubat'a kadar sürecek ve 125 yayın evinin katıldığı fuarda 20'den fazla yazar da yer alacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, fuara katılan yazarlara ve yayınevlerine teşekkür ettti.

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