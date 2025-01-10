Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar dikkat: AKOM'dan uyarı geldi

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kentte hafta sonundan itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Bugün hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye kadar yükselmesi, akşam saatlerinde ise 12 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Yarından itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış beklenirken zaman zaman ani sıcaklık düşüşleri de öngörülüyor.

Yağışın pazar günü de devam etmesi, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerinde ise hafif şekilde etkili olması tahmin ediliyor.

Vatandaşlara, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.