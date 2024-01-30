Marmara Denizi'nde deprem!

Kandilli Rasathanesi X üzerinden açıkladı, Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Meydana gelen deprem Gemlik Körfezi'nde oldu.

Marmara Denizi'nde deprem!
deprem
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Kandilli Rasathanesi X üzerinden duyurdu, Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Meydana gelen deprem Gemlik Körfezi'nde oldu. Depremin derinliği ise 4.6 kilometre olarak tespit edildi.

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