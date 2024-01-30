Marmara Denizi'nde deprem!
Kandilli Rasathanesi X üzerinden açıkladı, Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Meydana gelen deprem Gemlik Körfezi'nde oldu.
Kandilli Rasathanesi X üzerinden duyurdu, Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Meydana gelen deprem Gemlik Körfezi'nde oldu. Depremin derinliği ise 4.6 kilometre olarak tespit edildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 30, 2024
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) https://t.co/DXektw0dpr
30.01.2024, 20:55:08 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 4.6 km#Kandilli
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