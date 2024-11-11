Marmaray'da ortalık karıştı: Güvenlik görevlisine saldıran yolcu vuruldu
Marmaray'ın Bostancı istasyonunda güvenlik görevlisi ile yolcu arasında kavga çıktı. Güvenlik görevlisine saldıran yolcu bacağından vurduktan sonra gözaltına alındı.
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Bostancı'daki Marmaray istasyonunda turnikelerin olduğu alanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. ile yolcu A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, silahla A.A'yı bacağından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Güvenlik görevlisi M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı