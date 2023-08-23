Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gece denetimi : Tehlikeli motosiklet kullananları affetmedi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde trafik ekipleri tarafından motosiklet ile tehlikeli hareketler yaparak hem trafiği hem de kendi hayatlarını tehlikeye atan sürücülere yönelik yapılan uygulamada, 7 sürücüye 13 biner lira ceza yazıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gece denetimi : Tehlikeli motosiklet kullananları affetmedi
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Marmaris Beldibi Mahallesi'nde bir grup gencin tehlikeli bir biçimde motosiklet kullandığını tespit eden Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ekipleri gece vakti yaptıkları denetimlerde göz açtırmadı. Yaptıkları trafik uygulamasında motosiklet sürücülerini tek tek durduran ekipler sürücülere; kask takmama, belge ve evrak eksikliği, yaya yolunda araç kullanmak, trafik levhalarına uymamak, trafiği tehlikeye atacak şekilde araç kullanmak gibi çeşitli maddelerden cezai işlem uyguladı.

ÖNCE KENDİ CAN SAĞLIKLARI SONRA BAŞKALARININ HAYATI İÇİN KURALLARA DİKKAT ÇEKTİLER!

Evrakları ve muayenesi eksik bir motosikleti de trafikten men ederek genç sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan trafik ekipleri, ilçenin her sokağında denetimlerin devam edeceğini kaydederek trafik kurallarına uymanın önce kendi can sağlığı sonra başkalarının hayatı için önemini belirttiler.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gece denetimi : Tehlikeli motosiklet kullananları affetmedi - Resim : 1

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