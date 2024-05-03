Marmaris'te beton mikseri devrildi! 1 kişi yaralandı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde beton mikseri devrildi.

Marmaris'te beton mikseri devrildi! 1 kişi yaralandı!
Editör: Metehan Gül

Muğla’nın Marmaris ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde İçmeler Mahallesi Kızılbük Mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 48 DB 912 plakalı beton mikseri virajı alamayıp devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Marmaris'te beton mikseri devrildi! 1 kişi yaralandı! - Resim : 1

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Marmaris # beton mikseri
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