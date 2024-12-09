Marmaris'te şiddetli sağanak etkili oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dünden bu yana etkili olan şiddetli sağanak gece saatlerinde de etkisini artırdı. İlçenin pek çok noktasında su birikintileri oluşurken araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Bölgede 24 saatte metrekareye 182 kilogram yağış düştü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Marmaris'te şiddetli sağanak etkili oldu
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün başlayan sağanak yağış gece saatlerinde de etkili bir biçimde devam etti.

Yağış nedeniyle ilçenin birçok noktasında su birikintileri oluşurken araç sürücüleri de trafikte zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, rögar kapaklarını açarak suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Marmaris'te şiddetli sağanak etkili oldu - Resim : 1

Turunç ve İçmeler Mahallelerinde dağlardan kaya parçaları yuvarlandı, oluşan erozyonda bazı ağaçlar da yola devrildi. Turunç ve İçmeler arasındaki kara yolu bir süre ulaşıma kapandı. Marmaris-Menteşe kara yolunun yamaç kesimlerinden de kaya parçaları düştü. Ekipler sıkıntı yaşanan noktalarda çalışma yapıyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte ilçede metrekareye 182 kilogram yağış düştü.

Marmaris'te şiddetli sağanak etkili oldu - Resim : 2

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü. Uzunyalı ve İçmeler Plajlarında denizde kahverengi görünüm oluştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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