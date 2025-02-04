Meclis onayladı: TSK’nın Somali görevi uzatıldı!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Somali ve çevresindeki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Tezkere kapsamında TSK, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ile mücavir bölgelerde görev yapmaya devam edecek.

Bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunması amacıyla yürütülen misyonun süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla onaylandı.