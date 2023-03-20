Mehmetçik deprem bölgesinde nöbetini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da komandoların asayiş görevini sürdürdüğünü bildirdi.

Mehmetçik deprem bölgesinde nöbetini sürdürüyor
Mehmetçik deprem bölgesinde nöbetini sürdürüyor / Hatay / 2023
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tunceli'de konuşlu 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Hatay'da devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak asayiş görevine aralıksız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Askerlerin devriye görevi sırasında çekilen görüntüleri de paylaşıldı.

Ayrıca Kırklareli Vize'de konuşlu 41'inci Komando Tugayının, Malatya'da devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak asayiş görevine aralıksız devam ettiği belirtildi.

# Milli Savunma Bakanlığı # deprem # hatay
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