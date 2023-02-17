Mehmetçik depremzedelerle maç yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görevlendirilen askerler, Elbistan'da depremden etkilenen çocuklarla maç yaptı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 11 ilde yıkıma neden olan depremlerden etkilenen vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediliyor.

Depremlerin ardından Elbistan'a görevlendirilen askerler, depremzede çocuklarla halı sahada maç yaptı. Maçın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kayıtlarda askerlerle oynayan çocukların eğlenceli anlar yaşadığı görüldü.

# deprem # Elbistan # Kahramanmaraş

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