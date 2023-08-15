Merkezefendi yenileniyor! Kentsel dönüşüm projesi için yıkım çalışmalarına başlandı! İşte detaylar...

6 Şubat'ta yaşanan deprem dolayısıyla geri dönüşüme hız verildi. Depremden etkilenen şehirler ayağa kalkmaya çalışırken deprem riski olan şehirler ise önlemlerini almaya devam ediyor.

Hal böyle olunca beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle ilçedeki yapı stokunun güçlendirilmesi adına harekete geçen Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm hazırlıkları hızla devam ediyor. Zeytinburnu Belediyesi son 4.5 yıllık kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ilçeye 2 bin 394 yeni konut kazandırdı. Halihazırda Zeytinburnu sınırları içerisine aynı anda yürüyen çok sayıda proje devam ediyor.

Beştelsiz Mahallesi’nde 160, Telsiz Mahallesi’nde 281, Rezerv konutlarda 340 konut, Veliefendi - Çırpıcı Mahallesi‘nde 568, Merkezefendi Mahallesi İETT Blokları’nda 467 konutluk çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor. 2 yıldan fazladır maliklerle görüşmeleri devam eden Merkezefendi Arnavut Mahallesi’nde de yüzler güldü. 482 konutluk kentsel dönüşüm projesi için yıkım çalışmalarına başlandı.

YIKIM ÇALIŞMALARI İÇİN START VERİLDİ!

Merkezefendi Arnavut Mahallesi’nde 20 yıldır bekleyen bir dönüşüm problemi olduğunu ve nihayetinde çözüme kavuştuğunu söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Burası 50 yılı aşkın bir zaman önce Makedonya’dan gelen hemşerilerimizin yerleştiği bir bölge. Merkezefendi Mahallemizle ilgili 2019 Mart ayında kentsel dönüşüm sürecini başlatmıştık. Toplu Konut İdaresi’yle ilk protokolümüz Mart 2019’da yapıldı ve bir uzlaşma gördü. Çalışma daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na geçti, biz de bir proje önerisiyle geldik. İlk projemiz 3’te 2 çoğunluğu erişemediği için muvafakat alamadı. Sonra proje revize edildi. İkinci projeyi hemşehrilerimize sunduk; bu sefer büyük bir oy çokluğu ile muvafakat aldı. Şu anda bu bölgede tahliye edildi. Yıkım çalışmaları için startı vermiş bulunmaktayız” dedi.

BÖLGEDE YENİ KONUTLARIMIZIN İNŞASINA BAŞLIYORUZ!

Merkezefendi Arnavut Mahallesi’nin kendiliğinden dönüşümü konusunda sıkıntılar olduğunu, dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla birlikte taşın altına elini soktuklarını kaydeden Başkan Arısoy, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle birlikte bu bölgede yeni konutlarımızın inşasına başlıyoruz. Burası Zeytinburnu’nda kendiliğinden dönüşme imkânı olmayan bir yer olduğu için tüm ilçe için ayrı bir önem teşkil ediyordu.

Merkezefendi Mahallesi, Kültür Vadisi Sur Koruma Bandı’nda imar planı olduğu için aynı bölgede ve aynı yoğunlukta yeniden yapılaşma imkânı olan bir yer değildi. Yani gördüğünüz yapı stoğunu yeni durumda muhafaza etme imkânı yoktu. Bu yüzden Zeytinburnu Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’yla ek bir arsa tahsis edilerek projenin gerçekleştirilebilmesi için alan büyütülmüştür. O bakımdan Zeytinburnu’muzda kendiliğinden ve yerinde dönüşümün imkânı olmayan son bölgenin dönüşüm başlangıcını bugün yapmış oluyoruz.” diye konuştu.