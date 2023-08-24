Mersin'de 3 ayrı operasyon: 396 gram kubar esrar ile 327 kök kenevir ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli, Çamlıyayla ve Anamur ilçelerinde 3 şahsın uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiğini tespit eden ekipler, şüpheli şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen 3 ayrı operasyonda belirlenen şahıslar gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 396 gram kubar esrar, 327 kök kenevir ile 15 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU!

Yakalanan 3 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.