Mersin'de alevler evi sardı: Bir kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında 60 yaşındaki Mehmet Tor yaşamını yitirdi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mersin'de alevler evi sardı: Bir kişi hayatını kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Dorak Mahallesi'nde Mehmet Tor’a ait iki katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak yangın söndürüldükten sonra yapılan kontrollerde, ev sahibi Mehmet Tor'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Tor’un cenazesi, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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