Mersin’de dört yıl sonra gelen adalet! Traktör kazası sanılan olay cinayet çıktı

Mersin'in Gülnar ilçesinde 2021 yılında traktör kazası sanılarak kapatılan bir ölüm vakası, yıllar sonra cinayet olarak ortaya çıktı. Jandarmanın titiz çalışmaları sonucu yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı. Olayın perde arkasında ise tüyler ürpertici bir cinayet planı olduğu tespit edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mersin’de dört yıl sonra gelen adalet! Traktör kazası sanılan olay cinayet çıktı
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Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Kuskan Mahallesi’nde, 20 Aralık 2021 tarihinde yaşanan ve ilk anda traktör kazası olarak değerlendirilen ölüm, yapılan detaylı incelemeler sonucu cinayet çıktı. İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma, dört yıl önceki esrarengiz ölümü yeniden gündeme taşıdı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede bir traktör kazası sanılan olayın, gerçekte ateşli silah kullanılarak işlenmiş bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Otopsi sırasında maktulün vücudunda iki farklı mermi girişinin tespit edilmesi üzerine Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Olayı aydınlatmak amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve olay yeri inceleme ekipleri seferber oldu. Aylar süren teknik takip, güvenlik kamerası görüntüleri, kriminal deliller ve tanık ifadeleri sayesinde olaya karıştığı belirlenen iki şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından, adreslerine düzenlenen operasyonda iki zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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