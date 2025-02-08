Mersin’de esnafa haraç zulmü: "Kaplanlar" suç örgütü üyeleri tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, esnaftan haraç isteyip iş yerlerini kurşunladıkları gerekçesiyle 22 şüpheli gözaltına alındı. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerine "Kaplanlar" adını veren suç örgütünün, ilçe esnafını tehdit edip zorla haraç topladığı ve bazı iş yerlerini kurşunladığı belirlendi.

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü üyelerinin izini sürerek operasyon başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, adreslerde yaptığı aramalarda suçtan elde edilen 300 bin lira, 6 tabanca, muşta, bıçak, uyuşturucu ve silahlara ait mermiler ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe yapılan yargılama sonucunda 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.