Mersin’de feci kaza: Otomobil çöp kamyonuna çarptı

Mersin’in Anamur ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, çöp kamyonunda görevli bir temizlik işçisi hayatını kaybetti, biri sürücü olmak üzere dört kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mersin’de feci kaza: Otomobil çöp kamyonuna çarptı
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Mersin’in Anamur ilçesinde gece yarısı yaşanan trafik kazası, görev başındaki temizlik personeline can kaybı yaşattı.

A.B. idaresindeki 07 AHA 930 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı’nda çöp konteyneri boşaltan Anamur Belediyesine ait 33 ADE 207 plakalı çöp kamyonuna çarptı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle, çöp kamyonunda görevli temizlik işçileri Adem Oğuz (47) ve Yusuf Alataş (45) ile otomobil sürücüsü A.B., yanındaki O.B. ve B.Ş. yaralandı.

Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Adem Oğuz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: “Gece saatlerinde görevde oldukları esnada gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden çalışma arkadaşımız Adem Oğuz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan çalışma arkadaşımız Yusuf Alataş’a acil şifalar diliyorum.”

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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