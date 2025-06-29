Akhisar’da orman yangını: Manisa’da alevlerle mücadele sürüyor

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı kırsal Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan yangın, gece boyunca karadan yapılan müdahalelere rağmen geniş bir alana yayıldı.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler, yangına bu kez havadan da müdahale etmeye başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamayan yangın, Karaköy ile Hasköy mahalleleri arasında hızla yayıldı.

Yetkililer, Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahalleleri ile Doğankaya Mahallesi’ne bağlı Hancılar mezrasını tedbir amacıyla tahliye etti.

Ayrıca, Akhisar-Gördes karayolu da güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

Yangına müdahale kapsamında bölgede çok sayıda ekip görev yapıyor.

Yangın söndürme çalışmaları için 4 uçak, 11 helikopter, 43 arazöz, 15 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesi ve 879 personel görevlendirildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürerken, bölgede arıcılık yaptığı belirlenen bir kişi, yangına taksirle sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.