İzmir’de büyük operasyon: 141 firari suçlu kıskıvrak yakalandı

İzmir’de şafak vakti 90 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında öldürme, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan arananların da bulunduğu tam 141 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir’de büyük operasyon: 141 firari suçlu kıskıvrak yakalandı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Haziran sabahı kent genelinde suçlulara karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan ya da kesinleşmiş hapis cezaları olan şüphelilere yönelik 90 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında yakalanan 141 kişinin; hırsızlık, kasten öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve vergi usul kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında uzun süredir firari olanlar da bulunuyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 141 kişiden, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45 firari hükümlü, adli makamlara sevk edilerek cezaevine gönderildi. Kalan şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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