Mersin'de korkunç kaza: Geri manevra yapan kamyon can aldı

Olay, Mersin'in Anamur ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. O.A. yönetimindeki 33 LZ 100 plakalı kamyon, sokaktan geri manevra yaparak çıkmaya çalıştığı sırada, Torin Can isimli yayaya çarptı.

Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan Can, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından derhal Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan Torin Can, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Kazaya neden olan sürücü O.A., olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.