Mersin'de gümrük kaçağı operasyonu! 13 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde bir şahsın aracı ile kaçak makaron getirerek piyasaya süreceği bilgisini alan ekipler, Sebil Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

MERSİNDE GÜMRÜK KAÇAĞI OPERASYONU!

Operasyonda şüpheliye ait olan ve takibe alınan araçta arama yapan ekipler, 13 bin adet bandrolsüz kaçak makaron, 20 kilogram kıyılmış bandrolsüz kaçak tütün ve 3 bin adet makarona basılmış bandrolsüz kaçak sigaraya el koydu.