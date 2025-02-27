Mersin’de kamyon şarampole devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin’in Mut ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen bir kamyonun içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Mut-Karaman kara yolunun Yapıntı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mersin’de kamyon şarampole devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti
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Olay, sabah saatlerinde Mersin’in Mut ilçesinde yaşandı. 60 yaşındaki S.K. idaresindeki 42 AFZ 127 plakalı kamyon, Yapıntı Mahallesi Mut-Karaman kara yolunda henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı ve şarampole devrildi. Kamyonun devrilmesiyle birlikte sürücü S.K. ve yanındaki 61 yaşındaki M.T., olay yerinde ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.K. ve M.T.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından, cenazeler Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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