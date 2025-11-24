Mersin’de kan donduran cinayet! Halıya sarılı tuzlanmış ceset moloz yığınında bulundu

Olay, bugün Tarsus ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan İbni Sina Caddesi üzerindeki moloz dökümünün yapıldığı bir alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, molozların döküldüğü sahaya bugün bırakıldığı tahmin edilen bir çekyatı fark eden bir vatandaş, almak amacıyla kontrol etmek istedi.

Çekyatın altında duran bir halıyı açtığında, şahıs cesetle karşılaşınca durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

CİNAYETİN KORKUNÇ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ve cumhuriyet savcısı, çekyatın içindeki incelemelerde dehşet verici detaylara ulaştı. Yapılan ilk belirlemelere göre, yaklaşık 35 yaşlarında olduğu düşünülen şahsın, önce bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Cesedin daha sonra bozulmayı yavaşlatmak amacıyla tuzlanıp bir halıya sarıldığı ve iple bağlandıktan sonra çekyatın içine konularak moloz alanına atıldığı belirlendi.

Savcı ve polisin olay yerinde gerçekleştirdiği kapsamlı incelemelerin ardından, henüz kimliği belirlenemeyen 35 yaşlarındaki şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi.

Öte yandan, cinayete kurban giden şahısla ilgili önemli fiziksel detaylar öğrenildi. Cesedi bulunan şahsın engelli olduğu, özellikle sağ kolunun geçmişten itibaren dirsekten itibaren olmadığı tespit edildi.