Mersin'de korkunç trafik kazası! 2 ölü 35 yaralı var

Mersin'in Silifke ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Işıklı Mahallesi D400 kara yolu Mersin istikameti oldu.

Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 06 EEP 718 plakalı Akkuyu NGS'de çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, Antalya istikametinden Mersin yönüne seyrederken refüje çıkarak karşı şeride geçti.

Servis otobüsü, bu şeritten gelen Akkuyu NGS'de görevli uzman çavuş Y.D. idaresindeki 27 R 2950 plakalı otomobil ile H.Y'nin kullandığı NGS işçilerini taşıyan 31 AIM 470 plakalı servis aracına çarptı.

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemenin ardından, otomobildeki uzman çavuş 34 yaşındaki Barış Gülçiçek ile servis otobüsündeki 38 yaşındaki İsmailova Ncmannoba'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan uzman çavuş Y.D. ile 34 kişi, Silifke Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

AKKUYU NÜKLEER AŞ'DEN KAZAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Akkuyu Nükleer AŞ'den feci kazaya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, Işıklı mevkisinde Akkuyu NGS sahasında çalışan işçileri taşıyan iki servis aracı ile bir binek aracın karıştığı trafik kazasının meydana geldiği hatırlatıldı.

İlk bilgilere göre, servis araçlarından birinin sürücüsünün hakimiyetini kaybederek karşı şeride yöneldiği ve diğer araçlarla çarpıştığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Kaza sonucunda binek otomobilin sürücüsü ve servis aracındaki yolculardan biri hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar gerekli ilk yardımın yapılması için olay yerine gelen ambulanslar tarafından en yakın hastaneye kaldırılmıştır. Akkuyu Nükleer AŞ kazanın araştırılması için jandarma ve diğer ilgili kurumlara mümkün olan her türlü yardımı sağlamaktadır. Soruşturma sonucunda kazaya karışan servisin bağlı bulunduğu nakliye şirketinin trafik kurallarını ihlal ettiğinin anlaşılması durumunda, ihlalden sorumlu olanlarla ilgili yasal yollara başvurulacaktır."

Akkuyu NGS projesinin uygulanmasındaki birinci önceliğin güvenli çalışma koşullarının sağlanması olduğu belirtilen açıklamada, "Akkuyu Nükleer AŞ projede yer alan tüm alt yüklenicilerden bu ilkeye azami uyum göstermelerini talep etmektedir. Akkuyu Nükleer olarak hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.