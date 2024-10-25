Mersin'de korkutan orman yangını! Ekipler tarafından kontrol altına alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
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Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını paniği yaşandı. Korkutan yangın Dedeler Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıktı.
Henüz nedeni bilinmeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 5 arazöz ve 2 su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı