Mersin'de korkutan orman yangını! Ekipler tarafından kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Mersin'de korkutan orman yangını! Ekipler tarafından kontrol altına alındı
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Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını paniği yaşandı. Korkutan yangın Dedeler Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıktı.

Henüz nedeni bilinmeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Mersin'de korkutan orman yangını! Ekipler tarafından kontrol altına alındı - Resim : 1

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 5 arazöz ve 2 su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin orman yangını
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