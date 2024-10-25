Mersin'de korkutan orman yangını! Ekipler tarafından kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını paniği yaşandı. Korkutan yangın Dedeler Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıktı.

Henüz nedeni bilinmeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 5 arazöz ve 2 su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.