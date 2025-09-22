Mersin'de öğrenci servisi yandı: Öğrenciler son anda tahliye edildi

Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak öğrencileri güvenli bir şekilde tahliye etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Panik yaşayan öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edilirken, itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda minibüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.