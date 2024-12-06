Mersin'de sahte içki operasyonu

Yılbaşına kısa bir süre kala yurt genelinde sahte içki operasyonlarına hız verildi. Son olarak Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahte içki üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreste 540 litre sahte içki, 170 litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.