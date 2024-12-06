Mersin'de sahte içki operasyonu

Mersin'in Mut ilçesinde sahte içki operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken 540 litre sahte içki de ele geçirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Mersin'de sahte içki operasyonu
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Yılbaşına kısa bir süre kala yurt genelinde sahte içki operasyonlarına hız verildi. Son olarak Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahte içki üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreste 540 litre sahte içki, 170 litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin sahte içki operasyon
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