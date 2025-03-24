Mersin’de suç makinesi yakalandı! 15 yıl kesinleşmiş cezası vardı

Mersin’de farklı suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.G., İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir firari olan H.G.’nin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde H.G.’nin toplam 44 suç dosyası bulunduğu ve 13 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda firari hükümlünün saklandığı adresi belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.G.’yi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan H.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan hükümlü, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.