Mersin’de suç makinesi yakalandı! 15 yıl kesinleşmiş cezası vardı

Mersin’de hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 13 suçtan aranan firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mersin’de suç makinesi yakalandı! 15 yıl kesinleşmiş cezası vardı
Yayınlanma:

Mersin’de farklı suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.G., İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir firari olan H.G.’nin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde H.G.’nin toplam 44 suç dosyası bulunduğu ve 13 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda firari hükümlünün saklandığı adresi belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.G.’yi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan H.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan hükümlü, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.

Aydın’da feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole uçtuAydın’da feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole uçtuYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin
Günün Manşetleri
"Yolsuzlukla mücadele için yolsuzluk mahkemeleri kurulmalı"
Hürmüz Boğazı'ndaki askeri üsler ilk kez görüntülendi
Ekrem İmamoğlu Silivri'de!
İmamoğlu'ndan tutuklama sonrası ilk açıklama
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı!
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı!
Soruşturmada ilk kararlar açıklandı
İBB soruşturmasında ilk karar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi
Sağlık Bakanlığı’ndan ilaç fiyatları için yeni karar
Çok Okunanlar
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!
Kara yollarında trafik yoğunluğu! Kara yollarında trafik yoğunluğu!
Yolcu otobüsü şarampole uçtu Yolcu otobüsü şarampole uçtu
Mersin’de kanlı kavga! Mersin’de kanlı kavga!
Mersin’de suç makinesi yakalandı! Mersin’de suç makinesi yakalandı!