Mersin'de terör operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
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Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Son olarak Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 5 zanlının kimliği ve ikametleri belirlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.
İkametlerde bulunan doküman ve materyaller incelemeye alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı