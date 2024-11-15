Mersin'de terör operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 5 zanlının kimliği ve ikametleri belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

İkametlerde bulunan doküman ve materyaller incelemeye alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.