Mersin'de traktör devrildi, 1 kişi öldü

Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeki traktör devrildi. Feci kazada traktörde bulunan bir kişi hayatını kaybederken sürüsü ise yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Mersin'de traktör devrildi, 1 kişi öldü
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Mersin'in Mut ilçesinde traktör kazası meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Dağpazarı Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ali Bayram Eser'in (69) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör devrildi. Kazada traktörde bulunan Emiş Eser (68) öldü, sürücü ise yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ali Bayram Eser, Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emiş Eser'in cesedi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin trafik kazası traktör
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