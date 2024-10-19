Mersin'de traktör devrildi, 1 kişi öldü

Mersin'in Mut ilçesinde traktör kazası meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Dağpazarı Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ali Bayram Eser'in (69) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör devrildi. Kazada traktörde bulunan Emiş Eser (68) öldü, sürücü ise yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ali Bayram Eser, Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emiş Eser'in cesedi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.