Mersinli ortaokul öğrencisi matematikte dünya 3’üncüsü

Geçtiğimiz yıl Malezya’daki aynı organizasyonda dünya ikincisi olan Altın, bu yıl da ülkemizi gururlandırdı. Başarısını değerlendiren genç yetenek, “Altın bekliyordum ama bronz da benim için büyük bir başarıdır. Ülkemi temsil edip Türk bayrağını dalgalandırdığım için çok mutluyum. Bu yarışma her yıl daha da zorlaşıyor, katılımcı sayısı artıyor. Bundan sonraki sınavlara da katılmaya devam edeceğim. Asla pes etmeyeceğim” dedi.

Matematiğe olan ilgisini geleceğe taşımak isteyen Ezel Ali Altın, “Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum. Çünkü matematiğim çok iyi. Matematiği iyi olan bilim insanı olabilir. Kendime rol model olarak Stephen Hawking’i seçtim. Onun gibi başarılı bir insan olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.