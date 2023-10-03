Meslek Lisesinden Üretim Atağı

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , 3 yıl önce yaşanan Elazığ depremi sonrası kolları sıvadı. Depremde hasar gören okullar için mobilya üretiyor.

Şu ana kadar bin 251 dolap, 25 anaokulu takımı, 515 masa, 11 bin 800 sıra, 490 sehpa, 200 sınıf panosu, 65 bilgisayar masası, 100 öğretmen kürsüsü, 73 baza yapımını tamamlayan öğrenciler, ihtiyaç doğrultusunda üretime devam ediyor.