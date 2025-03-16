Meteoroloji 2 ili sel ve dolu için uyardı: dikkatli olunmalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli’de öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Meteoroloji 2 ili sel ve dolu için uyardı: dikkatli olunmalı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli’de öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada:
"Son değerlendirmelere göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli’de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

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