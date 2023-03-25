Meteoroloji 7 şehri uyardı: Sağanak yağış etkili olacak! İşte yağışların etkili olacağı iller

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Yapılan açıklamada birçok kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olacak hava durumunun paylaşıldığı açıklamada 7 şehre dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, bölgede havanın parçalı bulutlu geçmesi beklendiği, öğle saatlerinden sonra 7 kentte aralıklı sağanakların etkili olacağı vurgulandı.

7 ŞEHİRDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Buna göre Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesinin öngörüldüğü ifade edilirken rüzgarın da güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği açıklandı.

İLLERİN HAVA SICAKLIKLARI AÇIKLANDI

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 1, Ardahan ve Kars'ta 2, Ağrı'da 3, Erzincan'da 4, Tunceli'de 8 ve Iğdır'da 9 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Iğdır'da 19, Ağrı ve Ardahan'da 12, Kars ve Tunceli'de 11, Erzincan'da 10, Erzurum'da 8 derece olacak.

Bölgede yüksek kesimlerde kar kalınlıkları, Palandöken Kayak Merkezi'nde 108, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde 50, Palandöken 2' de 37 santimetre olarak ölçüldü.

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.