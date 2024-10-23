Meteoroloji duyurdu: Kışa mola

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ekim 2024 Çarşamba tarihli hava durumu tahminini paylaştı. Meteoroloji'ye göre; bugün soğuk hava kısa bir mola verecek. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması bekleniyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Meteoroloji duyurdu: Kışa mola
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Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Trabzon hariç) ile Amasya'nın kuzey, Tokat'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkâri çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenmektedir.

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