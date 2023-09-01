Meteoroloji Eskişehir'i uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Eskişehir ve Kütahya il merkezinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji Eskişehir'i uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, 2 Eylül 2023 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir ve Kütahya'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacağı ön görülüyor.

Meteoroloji Eskişehir'i uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim : 1

METEOROLOJİ ESKİŞEHİR'İ UYARDI! GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Yağışların Eskişehir'in ilçelerinde (Seyitgazi, Mahmudiye, Çifteler, Han, Beylikova, Sivrihisar, Günyüzü, Mihalıççık) ve Kütahya il merkezi ile güney ilçelerinde (Emet, Hisarcık, Çavdarhisar, Simav, Pazarlar, Şaphane, Gediz Aslanapa, Altıntaş, Dumlupınar) etkili olması bekleniyor. Vatandaşların meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Eskişehir'i uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim : 2

Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi! İşte açıklanan hava tahmin raporuMeteoroloji'den sağanak uyarısı geldi! İşte açıklanan hava tahmin raporuHava Durumu
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