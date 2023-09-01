Meteoroloji Eskişehir'i uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, 2 Eylül 2023 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir ve Kütahya'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacağı ön görülüyor.

METEOROLOJİ ESKİŞEHİR'İ UYARDI! GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Yağışların Eskişehir'in ilçelerinde (Seyitgazi, Mahmudiye, Çifteler, Han, Beylikova, Sivrihisar, Günyüzü, Mihalıççık) ve Kütahya il merkezi ile güney ilçelerinde (Emet, Hisarcık, Çavdarhisar, Simav, Pazarlar, Şaphane, Gediz Aslanapa, Altıntaş, Dumlupınar) etkili olması bekleniyor. Vatandaşların meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.