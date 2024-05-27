Meteoroloji o ili uyardı! Salı günü başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Denizli’nin doğu kesimlerinde gök gürültünü sağanak yağış beklendiğini ifade ederek sel ve dolu yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji o ili uyardı! Salı günü başlıyor
Meteoroloji o ili uyardı! Salı günü başlıyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Denizli’nin doğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Salı günü Denizli’nin Bozkurt, Çardak, Acıpayam ve Çameli ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

METEOROLOJİ DENİZLİ'Yİ UYARDI

Meteoroloji o ili uyardı! Salı günü başlıyor - Resim : 1

Meteoroloji'nin yaptığı sağanak uyarısından ötürü Denizli'nin Bozkurt, Çardak, Acıpayam ve Çameli ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, sağanak yağıştan ötürü oluşacak olumsuz koşullara karşı tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji Karadeniz'i uyardı!Meteoroloji Karadeniz'i uyardı!Hava Durumu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# meteoroloji # denizli
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