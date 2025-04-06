Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor, sel ve doluya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun batı kesimlerinde etkisini artırması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Özellikle Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı, İzmir, Manisa'nın doğusu ve Aydın illerinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların 21 ila 50 kilogram/metrekare arasında değişen şiddette olması beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale’de, 07.04.2025 Pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren Balıkesir, Bursa’nın Batısı, İzmir, Manisa’nın doğusu ve zamanla Aydın’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.