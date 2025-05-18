Meteoroloji uyardı: O tarihten itibaren yaz havası geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, önümüzdeki haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Meteoroloji uyardı: O tarihten itibaren yaz havası geliyor
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Macit, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların artacağını ve yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağını açıkladı.

Son değerlendirmelere göre;

Pazartesi günü, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde,
Salı günü ise Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Erzurum, Kars ve Ağrı çevresinde yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Çarşamba günü itibarıyla yağışların sadece Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda etkili olacağı öngörülüyor. İç ve batı kesimlerde ise hafta boyunca önemli bir yağış beklenmiyor.

Macit, hava sıcaklıklarının pazartesi ve salı günü mevsim normalleri civarında seyredeceğini, çarşamba gününden itibaren ise özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hissedilir derecede artacağını belirtti.

Perşembe günü itibarıyla tüm yurtta sıcaklıkların artacağını vurgulayan Macit, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkmasını bekliyoruz. Batı kesimlerde az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak” dedi.

Ankara: Hafta boyunca yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık havanın etkili olacağı başkentte sıcaklıklar çarşamba gününden sonra 27–28 dereceye kadar çıkacak.
İstanbul: Yağış beklenmiyor. Parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağı kentte hafta sonuna doğru sıcaklıkların 27 dereceye ulaşması bekleniyor.
İzmir: Az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar hafta boyunca 29–30 derece seviyelerinde olacak.

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