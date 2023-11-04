Meteoroloji Uyardı: Şiddetli Yağış İstanbul Sınırına Dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da aniden bastıran şiddetli yağış sokakları dereye

Meteoroloji Uyardı: Şiddetli Yağış İstanbul Sınırına Dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da şiddetli yağış bir anda kendini gösterdi. Aniden bastıran şiddetli yağış, Süleymanpaşa ilçesinde sokakları adeta dereye çevirdi. Dere gibi akan sokaklarda bulunan demir mazgalların tıkanması sonucu bazı caddeleri su bastı.

Şiddetli yağış nedeniyle sokak aralarında seyir halindeki araçlarda zor anlar yaşadı. Tekirdağ’ı vurup geçen şiddetli yağış İstanbul’un sınırına dayandı.

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