Meteoroloji uyarmıştı! Sinop sahilinde fırtına!

Meteoroloji uyarmıştı. Karadeniz bölgesinde beklenen fırtına etkili oldu. Sinop'ta sahilde dalgalar 3 metreyi buldu.

Meteoroloji uyarmıştı! Sinop sahilinde fırtına!
Editör: Metehan Gül

Kentte etkili olan ve saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle sahillerde dalgalar meydana geldi.

Yüksekliği 3 metreyi bulan dalgaların karaya vurduğu bazı bölgelerde yollarda su birikintileri oluştu.

Özellikle kentin iç liman mevkisinde etkili olan fırtına, kentte deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Fırtına sebebiyle uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.

Meteoroloji uyarmıştı! Sinop sahilinde fırtına! - Resim : 1

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Sinop # kuvvetli fırtına
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