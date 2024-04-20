14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı: 3 yaralı!

Kaza, Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşandı. 4 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin, seyir halindeki otomobil ve park halindeki minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı: 3 yaralı!
Editör: Yağmur Biçen
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Edinilen bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Bağkur Caddesi’nden Alaaddin Önen Caddesi istikametine giden A.E.E. (14) yönetimindeki otomobil, Saray Caddesi kesişimine geldiğinde H.Ö. (43) yönetimindeki otomobile çarptı. Savrulan plakalı otomobil daha sonra park halinde bulunan plakalı servise çarptı.

Kazada, A.E.E. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan arkadaşı D.A. (15) ve H.Ö. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# trafik kazası # ehliyetsiz sürücü
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