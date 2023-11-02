Meteoroloji'den 10 İl İçin Uyarı! Kuvvetli Sağanak Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Buna göre Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den 10 İl İçin Uyarı! Kuvvetli Sağanak Geliyor
Son Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu geceden yarın akşam saatlerine kadar Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli Yağış İçin Hazır Olun! Sonbahar Resmen Geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Göre 2 Kasım Günü Hava Durumu...Kuvvetli Yağış İçin Hazır Olun! Sonbahar Resmen Geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Göre 2 Kasım Günü Hava Durumu...Hava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Meteoroloji Genel Müdürlüğü # kuvvetli sağanak
Çok Okunanlar
İSKİ'ye Göre Bugün Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İSKİ'ye Göre Bugün Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Altın Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Alınır Mı? Altının Güncel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL'dir?
Altın Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Alınır Mı? Altının Güncel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL'dir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Kararları Resmi Gazete'de!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Kararları Resmi Gazete'de!
İstanbullular Dikkat! BEDAŞ Uyardı, Mumları Hazırlayın! Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesintisi!
İstanbullular Dikkat! BEDAŞ Uyardı, Mumları Hazırlayın! Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesintisi!
Kuvvetli Yağış İçin Hazır Olun! Sonbahar Resmen Geldi! 2 Kasım Günü Hava Durumu...
Kuvvetli Yağış İçin Hazır Olun! Sonbahar Resmen Geldi! 2 Kasım Günü Hava Durumu...
Öne Çıkanlar Filistinli Bebekleri Öldüren Bombaların Parasını Bizim Vergilerimizle Ödüyorlar! | Hakan Topkurulu Filistinli Bebekleri Öldüren Bombaların Parasını Bizim Vergilerimizle Ödüyorlar! | Hakan Topkurulu Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak? Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?